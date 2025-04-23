Haberler

D-100’de Bolu Dağı’nda Sis Var

SIS ETKİSİ ULAŞIMI ZORLAŞTIRIYOR

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde etkili olan sis, İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı olumsuz etkiliyor. Düzce ve Bolu kesimlerinde, sis nedeniyle görüş mesafesi belirgin şekilde azalmış durumda. Bu durum, sürücülerin güvenliğini tehlikeye atabiliyor.

SÜRÜCÜLER YAVAŞ İLERLİYOR

Bolu Dağı geçişinde yer alan Karayolları Kavşağı, Seymenler, Karanlıkdere, Bakacak ve Bıçkıyanı mevkilerinde sürücüler, sis yüzünden yavaş ilerliyor. Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü bu bölgelerde, polis ve Karayolları ekipleri, sürücüleri hız sınırlarına uymaları ve takip mesafelerini korumaları konusunda uyarıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Motorin Fiyatları Yeniden Arttı, Zam

Küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalar ve dövizdeki artış, motorin fiyatının 98 kuruş yükselmesine neden oldu; yeni fiyatlar pompada uygulanmaya başlandı.
Haberler

Toroslar EDAŞ, Gaziantep’te Enerji Yatırımları Yapıyor

Toroslar EDAŞ, 2024'te Gaziantep'te sanayiye destek sağlayarak enerji hizmetlerini kesintisiz ve sürdürülebilir hale getirmek için bakım ve yatırım çalışmalarını sürdürecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.