D-100’de Elektrikli Bisiklet Motosiklet Çarpıştı

ÇARPISMA VE SONUÇLARI

Sakarya’nın Erenler ilçesinde D-100 kara yolunda bir elektrikli bisiklet ile motosiklet çarpıştı. Kaza neticesinde bir kişi yaşamını yitirirken, diğer bir kişi yaralandı. Düzce istikametinde yaşanan bu olaya, plakaları tespit edilemeyen H.K. idaresindeki elektrikli bisiklet ile Emirhan Gözalan yönetimindeki motosiklet karıştı.

ACİL YARDIM VE YETKİLİ KURULUŞLAR

Kaza sonrası her iki sürücünün de savrulmasıyla birlikte durum hemen yetkililere bildirildi. Olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, Emirhan Gözalan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit ederken, yaralı H.K.’ye ilk müdahalede bulunarak hastaneye sevki gerçekleştirdi.

CENAZE VE İNCELEME SÜRECİ

Gözalan’ın cesedi, olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk kampüsü morguna taşındı. Yaşanan kazaya dair soruşturma başlatıldı.