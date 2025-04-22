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D-100’de Geçici Trafik Kapalıdır

D-100 KARA YOLUNDA TRAFİK TIKANIKLIĞI YAŞANIYOR

D-100 kara yolunun Yenibosna metrobüs yaya üst geçidi söküm çalışması nedeniyle Çobançeşme ve Şirinevler yönündeki tüm şeritler geçici süreyle trafiğe kapandı. İBB Ulaşım Yönetim Merkezinden yapılan açıklamada, “D-100 Yenibosna metrobüs yaya üst geçidi söküm çalışması nedeniyle Çobançeşme ve Şirinevler yönü geçici süreliğine tüm şeritler trafiğe kapatılmıştır. Trafik akışı yan yollardan sağlanmaktadır” denildi.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Ulaşımın yan yollardan sağlandığı belirtilirken, bölgede uzun araç kuyruklarının oluştuğu gözlemlendi. Bazı sürücülerin, araçlarıyla geri manevra yaparak yan yollara geçmeye çalıştığı görüldü. Bu durum, trafiğin daha da karmaşık hale gelmesine neden oldu.

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