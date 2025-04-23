Haberler

D-100’de Geçici Trafik Kapatıldı

D-100 KARA YOLUNDA TRAFİK KAPATILDI

D-100 kara yolunda bulunan Yenibosna metrobüs yaya üst geçidi söküm çalışması nedeniyle Çobançeşme ve Şirinevler yönündeki tüm şeritler geçici olarak trafiğe kapatılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezi’nden verilen bilgiye göre, “D-100 Yenibosna metrobüs yaya üst geçidi söküm çalışması nedeniyle Çobançeşme ve Şirinevler yönü geçici süreliğine tüm şeritler trafiğe kapatılmıştır. Trafik akışı yan yollardan sağlanmaktadır.” açıklaması yapıldı.

Yan yollardan sağlanan ulaşım sırasında bölgede uzun araç kuyruklarının oluştuğu gözlemlendi. Bazı sürücülerin, trafik sıkışıklığı nedeniyle araçlarıyla geri manevra yaparak yan yollara geçmeye çalıştıkları dikkat çekti. Bu durum, bölgedeki trafik akışını olumsuz etkiliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

23 Nisan Ücretsiz Toplu Taşıma Hizmeti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz sunulacak, bu hizmetler arasında şehir içi raylı sistemler ve belediye otobüsleri yer alacak.
Haberler

23 Nisan Tatili Okullarda Geçerli

23 Nisan Çarşamba günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak resmi tatil olarak kutlanacak ve liseler de bu nedenle tatil olacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.