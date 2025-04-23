D-100’de Geçici Trafik Kapatıldı

D-100 KARA YOLUNDA TRAFİK KAPATILDI
D-100 kara yolunda bulunan Yenibosna metrobüs yaya üst geçidi söküm çalışması nedeniyle Çobançeşme ve Şirinevler yönündeki tüm şeritler geçici olarak trafiğe kapatılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezi’nden verilen bilgiye göre, “D-100 Yenibosna metrobüs yaya üst geçidi söküm çalışması nedeniyle Çobançeşme ve Şirinevler yönü geçici süreliğine tüm şeritler trafiğe kapatılmıştır. Trafik akışı yan yollardan sağlanmaktadır.” açıklaması yapıldı.
Yan yollardan sağlanan ulaşım sırasında bölgede uzun araç kuyruklarının oluştuğu gözlemlendi. Bazı sürücülerin, trafik sıkışıklığı nedeniyle araçlarıyla geri manevra yaparak yan yollara geçmeye çalıştıkları dikkat çekti. Bu durum, bölgedeki trafik akışını olumsuz etkiliyor.