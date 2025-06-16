D-100’de Kaza, Trafik Aksadı

KAZANIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE OLAY

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazası sonucunda 1 kişi yaralandı. D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde, Osmanyılmaz Mahallesi’nde gerçekleşen kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

KAZANIN SEBEBİ VE KAZAYA KARIŞAN ARAÇLAR

Kaza, 41 ANA 091 plakalı tırın sürücüsü İ.K.’nın trafik sebebiyle duran 41 AZC 409 plakalı panelvan araca, E.Ş. yönetiminde çarpmasıyla başladı. Çarpmanın etkisiyle H.G. yönettiği 34 FZD 900 ve N.N. idaresindeki 34 FEJ 613 plakalı hafif ticari araçlar da kazaya dahil oldu. Kazada yaralanan panelvan sürücüsü E.Ş. oldu.

KAZA SONRASI ALINAN ÖNLEMLER

Olayın hemen ardından ihbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle İstanbul istikametindeki ulaşım bir süre aksadı, ancak kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.