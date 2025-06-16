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D-100’de Kaza, Trafik Aksadı

KAZA NEDENİYLE TRAFİK AKSADI

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazası sonucunda bir kişi yaralandı ve D-100 kara yolunun İstanbul yönünde trafik aksamaları yaşandı. Olay, Osmanyılmaz Mahallesi’nde, İstanbul yönünde ilerleyen 41 ANA 091 plakalı tır sürücüsü İ.K.’nın, durmakta olan E.Ş. yönetimindeki 41 AZC 409 plakalı panelvana çarpmasıyla başladı.

KAZADA YARALANAN KİŞİ

Çarpmanın ardından, H.G. yönetimindeki 34 FZD 900 ve N.N. idaresindeki 34 FEJ 613 plakalı hafif ticari araçlar da kazaya dahil oldu. Kaza sonucunda panelvan sürücüsü E.Ş. yaralanarak sağlık ekiplerine akıbeti bildirildi. Olay yerine intikal eden polis, sağlık ve itfaiye ekipleri durumu kontrol altına aldı.

ULAŞIM NORMALE DÖNDÜ

Kazanın ardından D-100 kara yolunun İstanbul istikametindeki trafik bir süre aksadı. Ancak, olay yerindeki araçların kaldırılmasıyla birlikte ulaşım tekrar normale döndü.

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