Haberler

D-100’de Midibüs Yangın Çıkardı

MIDİBÜS ALEV ALEV YANDI

Bolu D-100 kara yolunda seyir halindeyken motor kısmından yangın çıkan midibüs, kullanılamaz hale geldi. Ankara yönüne giden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 81 ACS 184 plakalı midibüs, saat 14.00 civarında D-100 kara yolunun Abant kavşağı yakınlarına geldiği sırada motor bölümünden alev aldı.

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

Midibüs sürücüsü yangını görüp, aracı yol kenarına park etti ve durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, hemen yangına müdahale etti ve alevleri söndürmeyi başardı. Midibüs hasar görürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Karamürsel’de Orman Yangını Nedeniyle Boşaltma

Karamürsel'deki orman yangını nedeniyle Akçat köyü boşaltıldı. Yangını söndürmek için helikopterler ve arazözlerle yoğun bir mücadele sürdürülüyor.
Haberler

Kocaelispor, Samsunspor’la Yarın Oynayacak

Kocaelispor, 22 yıl aradan sonra Süper Lig'de Samsunspor ile yeniden buluşacak. İki takım, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında karşılaşacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.