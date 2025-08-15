D-100’de Midibüs Yangın Çıkardı

MIDİBÜS ALEV ALEV YANDI

Bolu D-100 kara yolunda seyir halindeyken motor kısmından yangın çıkan midibüs, kullanılamaz hale geldi. Ankara yönüne giden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 81 ACS 184 plakalı midibüs, saat 14.00 civarında D-100 kara yolunun Abant kavşağı yakınlarına geldiği sırada motor bölümünden alev aldı.

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

Midibüs sürücüsü yangını görüp, aracı yol kenarına park etti ve durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, hemen yangına müdahale etti ve alevleri söndürmeyi başardı. Midibüs hasar görürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.