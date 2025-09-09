D-100’de Minibüs Devrildi, Trafik Yoğunlaştı

KAZA D-100 KARAYOLU’NDA MEYDANA GELDİ

D-100 Karayolu’nda Okmeydanı istikametinde bir minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarparak devrildi. Şans eseri kazada yaralanan kimse olmaması, olayı daha az ciddi hale getirdi. Kaza, saat 21.00 civarında gerçekleşti ve olay yerine kısa sürede acil yardım ekipleri sevk edildi.

34 CAZ 156 plakalı minibüs, yol kenarındaki bariyere çarptıktan sonra devrildi. Kazayı görenlerin hemen haber vermesi üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk inceleme sonucunda minibüs içinde yaralı bulunmadığı belirlendi. Devrilen aracın yolu kaplaması nedeniyle D-100 karayolunda trafik yoğunluğu meydana geldi.

D-100 KARAYOLUNDA TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

İtfaiye ekipleri, devrilen minibüsün kurtarılması için bariyerleri keserek müdahalede bulundu. Minibüs çekici yardımıyla kaldırıldığında, trafik akışı normale dönmeye başladı. Ekipler, kazayla ilgili olarak araştırma başlattı.