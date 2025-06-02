D-100’de Otomobil Yandı, Ulaşım Aksadı

OTOMOBİL YANGINI KİRALIK YOLU ETKİLEDİ
D-100 kara yolunun Kocaeli kısmında seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılmaz duruma geldi. Kara yolunun Tatlıkuyu mevkisinde, İstanbul yönünde ilerleyen M.B. yönetimindeki 34 GDY 388 plakalı otomobilin motor bölümünde yangın meydana geldi. Sürücü, dumanları fark ettiğinde aracı yol kenarına çekti ve itfaiye ekiplerinden yardım talep etti.
İTFAİYE MÜDAHALESİ YANGINI SÖNDÜRDÜ
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürülen yangın sonucunda otomobil, kullanılmaz hâle geldi. Yangın nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.