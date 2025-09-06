D-100’de Sağanak Ve Sis Etkili

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞÜYOR

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kısmında meydana gelen sağanak ve sis, görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürüyor. Sabah saatlerinde başlayan sağanak, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere bölgelerinde aralıklarla devam ediyor. Bu bölgelerdeki sis nedeniyle, özellikle Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere yerlerinde görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar iniyor.

SİS BOLU DAĞI TÜNELİ’NDE DE ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli kısmında da sis etkisini sürdürüyor. Karayolları ve trafik ekipleri, bu güzergahı kullanacak olan sürücülerden aşırı hız yapmamalarını, yakın takipten kaçınmalarını ve hatalı sollama yapmamalarını istiyor. Ayrıca, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerektiği vurgulanıyor.