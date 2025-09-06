Haberler

D-100’de Sağanak Ve Sis Var

D-100 KARAYOLUNDA GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak yağış ve sis etkinliğinden dolayı görüş mesafesi 30 metreye kadar geriliyor. Yol üzerinde bulunan Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde sabah saatlerinde başlayan sağanak, aralıklarla devam ediyor. Özellikle Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere bölgelerinde yüksek sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye düşüyor.

SİS BOLU DAĞI TÜNELİ’NDE DE HİSSEDİLİYOR

Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde de sis etkili olmaya devam ediyor. Bu nedenle, karayolları ve trafik ekipleri, bu güzergahı kullanacak sürücülerden yakın takip, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamalarını, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmelerini rica ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Mevlid-i Nebi Haftası Etkinlikleri Yapıldı

Balıkesir'de Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri, Zağnos Paşa Camisi'nde çocuklar ve gençlerin katılımıyla gerçekleşti. Programda konuşmalar yapıldı, hediyeler verildi ve ikramlar sunuldu.
Haberler

Bingöl’de Eğitim Alışverişi Yoğun

Bingöl'de, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesi kırtasiye alışverişleri artarken, velilerin mağazalara yoğun ilgi gösterdiği bildiriliyor. Esnaf, bu durumun piyasaya canlılık getirdiğini ifade etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.