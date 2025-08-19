D-100’de Tırdan Dökülen Demir Profiller

D-100 KARA YOLUNDAKİ KAZA

D-100 kara yolunun Kocaeli bölümünde meydana gelen bir olayda, tırdan yola dökülen demir profiller, park halindeki bir otomobile, yol kenarındaki ağaçlara ve korkuluklara hasar verdi. Bu durum, İstanbul istikametindeki trafiğin kapanmasına neden oldu.

TIRDAKİ DEMİR PROFİLLER YOLA DÖKÜLDÜ

Edinilen bilgilere göre, D-100 kara yolu İstanbul yönünde seyreden tırın kasasındaki demir profiller, güvenlik halatının kopması sonucu yola döküldü. Dökülen profiller, park halindeki bir araca çarparken, ağaçlara ve yol korkuluklarına da zarar verdi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayın ardından durumu bildiren ihbar üzerine, polis ve Karayolları ekipleri olay yerine yönlendirildi. İstanbul yönünde ulaşımın tamamen durması ile birlikte bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin yerinde yürüttüğü çalışmalar ise devam ediyor.