D-100’de Trafik Durumu Geçici Olarak Kapalı

TRAFFİK KAPANMASI

D-100 kara yolunda Yenibosna metrobüs yaya üst geçidi söküm çalışması sebebiyle Çobançeşme ve Şirinevler yönündeki tüm şeritler geçici olarak trafiğe kapandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezinden yapılan açıklamada, “D-100 Yenibosna metrobüs yaya üst geçidi söküm çalışması nedeniyle Çobançeşme ve Şirinevler yönü geçici süreliğine tüm şeritler trafiğe kapatılmıştır. Trafik akışı yan yollardan sağlanmaktadır.” denildi.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI

Ulaşım yan yollardan sağlansa da, bölgede uzun araç kuyruklarının oluştuğu gözlemlendi. Bazı sürücülerin araçlarıyla geri manevra yaparak yan yollara geçmeye çalıştıkları dikkat çekti. Bu durum, trafiğin daha da yoğunlaşmasına neden oldu.