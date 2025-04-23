D-100’de Trafik Kapalı, Alternatif Yollar Açık

D-100 KARA YOLUNDA TRAFİK KAPALI

D-100 kara yolunun Yenibosna bölgesinde, metrobüs yaya üst geçidi söküm çalışmaları nedeniyle Çobançeşme ve Şirinevler yönündeki tüm şeritler geçici süreyle trafiğe kapandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezi bu durumu kamuoyuna duyurarak, “D-100 Yenibosna metrobüs yaya üst geçidi söküm çalışması nedeniyle Çobançeşme ve Şirinevler yönü geçici süreliğine tüm şeritler trafiğe kapatılmıştır. Trafik akışı yan yollardan sağlanmaktadır.” şeklinde açıklamada bulundu.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Ulaşım yan yollardan sağlanırken, bölgede uzun araç kuyruklarının meydana geldiği gözlemlendi. Bazı sürücülerin geri manevra yaparak yan yollara geçmeye çalıştıkları dikkat çekti. Bu durum, sürücüler arasında ek bir karmaşaya neden oldu.