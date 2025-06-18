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D-100’deki Çalılıklar Temizleniyor

D-100 KARA YOLUNDA TEMİZLİK ÇALIŞMASI

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde, yol kenarındaki trafik uyarı tabelalarını kapatan çalılıkların temizlenmesi için harekete geçildi. Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü ekipleri, güzergah üzerindeki bazı ikaz ve uyarı tabelalarının görüş açısını etkileyen çalılıkların bulunduğunu belirleyerek bu konuda çalışma başlattı.

GÜVENLİK İÇİN İŞ MAKİNELERİYLE TEMİZLİK

Çalışmalar, geçişin virajlı bölümlerinden itibaren başladı ve trafik ikaz ile uyarı tabelalarının çevresindeki biten otlar, iş makineleri yardımıyla kesildikten sonra alanın dışına taşınıyor. Bu temizlik çalışması ile sürücülerin yol ve sürüş güvenliği artırılıyor.

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