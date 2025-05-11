D-100 Kara Yolunda Görüş Mesafesi Azaldı

D-100 KARAYOLUNDA SİS ETKİSİ

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Ankara ile İstanbul arasında önemli bir geçiş güzergahı olan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkisini gösteriyor.

Kara yolunun Düzce tarafındaki Bakacak ve Karanlıkdere ile Bolu yönündeki Karayolları Kavşağı ve Seymenler mevkilerinde görüş mesafesi 35 metreye kadar düştü. Güzergahı kullanan sürücüler, trafikte dikkatli ilerliyor.

Polis ve Karayolları ekipleri, sürücülere hız sınırlarına uymaları ve takip mesafelerini korumaları konusunda uyarıda bulunuyor.