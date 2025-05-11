Haberler

D-100 Kara Yolunda Görüş Mesafesi Azaldı

D-100 KARAYOLUNDA SİS ETKİSİ

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Ankara ile İstanbul arasında önemli bir geçiş güzergahı olan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkisini gösteriyor.

Kara yolunun Düzce tarafındaki Bakacak ve Karanlıkdere ile Bolu yönündeki Karayolları Kavşağı ve Seymenler mevkilerinde görüş mesafesi 35 metreye kadar düştü. Güzergahı kullanan sürücüler, trafikte dikkatli ilerliyor.

Polis ve Karayolları ekipleri, sürücülere hız sınırlarına uymaları ve takip mesafelerini korumaları konusunda uyarıda bulunuyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Vali H. Aksoy, Anneliğin Kıymetini Vurguladı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Anneler Günü'nde anneliğin önemi üzerine konuşarak, annelerin sevgisinin ve fedakarlıklarının yeri doldurulamaz olduğunu belirtti.
Haberler

Somon Hasadı Başladı, İhracat Artıyor

Doğu Karadeniz'de başlayan somon hasadı, 1 Temmuz'a kadar devam edecek. İhracatın 500 milyon dolara ulaşması öngörülüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.