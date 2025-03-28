D-100 Karayolunda Motosiklet Kazası: 1 Ölü

MAKAMA GELEN KAZA BİLGİLERİ

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında, 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü tırın altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza, D-100 karayolu Yahyakaptan Mahallesi bölgesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, A.G. (16) yönetimindeki henüz plakasının belirlenmediği motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak tırın altına girdi.

SAĞLIK EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Kaza sonrası durumun bildirilmesinin akabinde bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonrasında, 16 yaşındaki sürücünün hayatını kaybettiği tespit edildi. Tır sürücüsünün ifadesini vermek üzere karakola götürüldüğü ve kazanın detaylarıyla ilgili incelemenin başlatıldığı öğrenildi.