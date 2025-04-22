D-100 Üst Geçit Sökümü Nedeniyle Kapalı

TRAFİK KAPANMASI VE ÇALIŞMALAR

D-100 kara yolunda Yenibosna metrobüs yaya üst geçidi söküm çalışması nedeniyle Çobançeşme ve Şirinevler yönündeki tüm şeritler geçici süreyle kapatıldı. İlgili birimlerden gelen açıklamada, “D-100 Yenibosna metrobüs yaya üst geçidi söküm çalışması nedeniyle Çobançeşme ve Şirinevler yönü geçici süreliğine tüm şeritler trafiğe kapatılmıştır. Trafik akışı yan yollardan sağlanmaktadır.” bilgisi paylaşıldı.

YAN YOLLARDA TRAFİK SORUNU

Ulaşım yan yollardan sağlanırken, bölgede uzun araç kuyruklarının oluştuğu gözlemlendi. Bazı sürücülerin, araçlarıyla geri manevra yaparak yan yollara geçmeye çalıştığı görüldü. Bu nedenle, trafikte aksamalar yaşanıyor ve sürücülerin sabırlı olması gerektiği belirtiliyor.