Haberler

D-100 Üst Geçit Sökümü Nedeniyle Kapalı

TRAFİK KAPANMASI VE ÇALIŞMALAR

D-100 kara yolunda Yenibosna metrobüs yaya üst geçidi söküm çalışması nedeniyle Çobançeşme ve Şirinevler yönündeki tüm şeritler geçici süreyle kapatıldı. İlgili birimlerden gelen açıklamada, “D-100 Yenibosna metrobüs yaya üst geçidi söküm çalışması nedeniyle Çobançeşme ve Şirinevler yönü geçici süreliğine tüm şeritler trafiğe kapatılmıştır. Trafik akışı yan yollardan sağlanmaktadır.” bilgisi paylaşıldı.

YAN YOLLARDA TRAFİK SORUNU

Ulaşım yan yollardan sağlanırken, bölgede uzun araç kuyruklarının oluştuğu gözlemlendi. Bazı sürücülerin, araçlarıyla geri manevra yaparak yan yollara geçmeye çalıştığı görüldü. Bu nedenle, trafikte aksamalar yaşanıyor ve sürücülerin sabırlı olması gerektiği belirtiliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Konyaspor Teknik Direktörü Açıklama Yaptı

Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde Galatasaray'a 5-1 yenildi. Teknik direktör Recep Uçar, takımı coşkulu oynamak üzere hazırladıklarını ancak sonuçtan sorumlu olduğunu söyledi.
Haberler

23 Nisan, TBMM’nin Açılış Günüdür

23 Nisan 1920, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla ulusal egemenliğin simgelenmesi ve Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bayram olarak kutlanmaktadır.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.