D-140’da Kamyon Kömür Bandına Çarptı

KAMYON KAZASI VE YARALILAR

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde D-140 Karayolu’nda damperi açılan bir kamyon, kömür bandına çarpmasıyla sonuçlanan bir kaza gerçekleştirdi. En arkasındaki aracın da kamyona çarptığı bu kazada toplamda 5 kişi yaralandı.

DORSENİN AÇILMASIYLA MEYDANA GELDİ

Alınan verilere göre, D-140 Karayolu’nda Beypazarı yönünde seyreden kamyonun dorsesi henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı açıldı. Dorsesi açılan kamyon, Çayırhan Mahallesi’nde yer alan kömür madeni işletmesinin kömür bandına çarptı. Çarpmanın etkisiyle arkadan gelen başka bir araç da kamyona çarptı ve kazanın ardından 5 kişi yaralanmış durumda.

AÇILAN SORUŞTURMA VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen acil servis ekipleri, yaralıları derhal hastaneye kaldırdı. Olayın ardından jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı ve kazayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.