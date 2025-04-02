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D-200 Karayolunda Otobüs Kazası: 2 Ölü

KAZA BİLGİLERİ

Sivas’ın İmranlı ilçesinde gerçekleşen bir otobüs kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı. Alınan verilere göre, kaza D-200 Karayolu üzerinde meydana geldi. Yalova’dan Erzincan yönüne seyahat eden E.C. yönetimindeki 24 EE O62 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi neticesinde yol dışına çıkarak tarla içine devrildi.

Kazada otobüste bulunan 30 yolcudan 2 kişi olay anında yaşamını yitirdi, 25 yolcu ise çeşitli yaralanmalarla hastanelere götürüldü. Yaralılar, İmranlı, Zara ve Hafik ilçe devlet hastanelerinde tedavi altına alındı. Kazanın ardından olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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