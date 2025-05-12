D-650’de 3 Tır, 1 Minibüs Çarpıştı

D-650 YOLUNDA ZİNCİRLEME KAZA

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde D-650 kara yolunda 3 tır ve 1 minibüsün karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Bu olay sonucunda yol adeta savaş alanına döndü. Neyse ki, kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Ancak olay, yolda uzun araç kuyruklarının oluşmasına sebep oldu.

KAZANIN DETAYLARI

Kaza, D-650 kara yolu Pamukova ilçesi Gökgöz Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, yol çalışması yüzünden tek şeride düşen alanda Bilecik istikametinde giden 41 EZ 834 plakalı minibüs sürücüsü, önündeki aracın ani olarak yavaşlaması üzerine fren yaptı. Bu sırada 54 HA 712 plakalı tır sürücüsü, minibüse çarpmamak için durdu. Ancak arkasında gelen 41 ACE 261 plakalı tır duramayarak 54 HA 712 plakalı tıra çarptı. Bunun ardından A.O.A. kontrolündeki 43 AAG 420 plakalı tır da 41 ACE 261 plakalı tıra çarptı.

TRAFFİKTEKİ ETKİLERİ

Zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmaması rahatlatıcı bir durum oldu. Ancak kaza sebebi ile bölge adeta bir savaş alanına döndü ve trafik durma noktasına geldi. Kısa bir süre ulaşıma kapalı kalan yolda, araçların kaldırılmasıyla birlikte trafik tekrar normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Ayrıca, D-650 kara yolunun Geyve-Pamukova arasında süregelen yol çalışmaları nedeniyle trafikte bu tür aksaklıklar zaman zaman yaşanabiliyor.