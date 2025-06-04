D-650’de Kamyonla Cip Çarpıştı: 1 Ölü

KAZA YERİ VE OLAYIN DETAYLARI

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde D-650 kara yolunda bir kaza meydana geldi. Bir cip, önünde seyir halinde bulunan kamyona saplanarak ağır hasar aldı. Kazada cipin sürücüsü olay anında sıkışarak hayatını kaybetti. Kaza, Pamukova ilçe girişindeki Bölge Trafik denetleme istasyonu civarında gerçekleşti. Bilecik yönünde ilerleyen Bahadır Yavuz’un kullandığı 16 EAE 14 plakalı Nissan cip, aynı istikamette hareket eden 33 VY 470 plakalı kamyona çarptı.

KURBAN VE KURULAN EKİPLER

Kazanın ardından durum hemen yetkililere bildirildi ve olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri ve polis gönderildi. Olay yerine ulaşan ekipler, kazada ciddi şekilde zarar gören aracın içerisinde sıkışan sürücü Yavuz’un hayatını kaybettiğini tespit etti. İtfaiye tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Yavuz’un cenazesi hastane morguna götürüldü.

TRAFİK ETKİLERİ VE İNCELEMELER

Kaza sonrasında bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü. Olayla ilgili detaylı bir incelemenin başlatıldığı bildiriliyor.