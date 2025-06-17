D-8 Acilen Toplantıya Çağırılmalı

D-8 TEŞKİLATI TOPLANTISI GEREKİYOR

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, “D-8 Teşkilatı, Türkiye’nin girişimiyle İstanbul’da acilen toplantıya çağrılmalı ve D-8 zirvesinden İsrail’e karşı ortak yaptırım kararları çıkmalıdır.” sözlerini dile getirdi. Kılıç, parti genel merkezinde düzenlediği Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından yapılan basın toplantısında, güncel olaylara dair değerlendirmelerde bulundu. Özellikle, İsrail’in İran’a yönelik düzenlediği hava saldırılarıyla başlayan savaşın kendileri için endişe kaynağı olduğunu ifade eden Kılıç, İran halkıyla dayanışma içerisinde olduklarının altını çizdi.

TÜRKİYE DİKKATLI OLMALI

Kılıç, “İsrail’in, İran’dan sonraki hedefinin Türkiye olacağı” konusundaki düşüncelerini aktararak, “Türkiye, dikkatli ve uyanık olmak zorundadır. Hariciye koridorları, arşivler ve devlet aklı devrede olmalıdır.” şeklinde konuştu. İncirlik ve Kürecik üslerinin tamamen Türk Silahlı Kuvvetlerinin kontrolüne geçmesi gerektiğini belirten Kılıç, “İsrail’in zorbalığı, Donald Trump’ın zorbalığından yüz bulmaktadır. Saldırgan İsrail’in terörist başbakanı Binyamin Netanyahu, topyekun bölgesel savaş için Amerika’yı da sıcak savaşın içine çekmeye çalışıyor.” dedi. Ayrıca, Trump’ın Netanyahu’nun tehditkar ve saldırgan tutumunun etkisi altında kaldığını vurguladı.

EKOLOJİK SORUNLAR VE ZAM TALEBİ

Suat Kılıç, Türkiye’nin somut adımlar atması gerektiğini savunarak, “D-8 Teşkilatı, Türkiye’nin girişimiyle İstanbul’da acilen toplantıya çağrılmalı ve D-8 zirvesinden İsrail’e karşı ortak yaptırım kararları çıkmalıdır.” ifadesini kullandı. Ayrıca, Türkiye’deki ekonomik sorunların devam ettiğini vurgulayan Kılıç, “Asgari ücretliye ve emekli maaşlarına temmuzda mutlaka ara zam yapılmalıdır.” şeklinde açıklama yaptı. Son olarak, Kılıç, vefatının yıl dönümünde eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’yi de rahmetle andı.