D. A. G. F. Yeni Yönetim Belirlendi

YENİ YÖNETİM KURULU GÖREV BÖLÜMÜ YAPTI

Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu yeni yönetim kurulunda görev dağılımı gerçekleştirildi. 23 Ağustos’ta yapılan genel kurul sonrası belirlenen yönetim kurulunda, Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanlığına İrfan Tarakçıoğlu seçildi. Başkan vekili olarak Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez, başkan yardımcıları olarak ise Elazığ Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Serkan Gürtürk, Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yargıç Harmankaya ve Erzincan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Demirbaş yer aldı.

GENEL SEKRETERLİK VE DİĞER GÖREVLER

Genel Sekreterliğe Serhat Ardahan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Deniz Başlı getirilirken, genel sekreter yardımcılığına Muş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrullah Özbey seçildi. Genel saymanlık görevine ise Iğdır İletişimciler ve Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı İsmail Aras atandı. Ayrıca, Ağrı Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Alaattin Arslan Bölge Koordinatörü olarak görev alacak.

BAŞKAN TARAKÇIOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu’nun yeni Genel Başkanı İrfan Tarakçıoğlu, yaptığı açıklamada, “Birlik ve beraberlik içerisinde hizmet etmek için yola çıktık. Cemiyet Başkanlarımız ve meslektaşlarımızla sorunların çözümü yolunda çaba göstereceğiz. Devraldığımız hizmet bayrağını, mesleki dayanışma içerisinde el ele gönül gönüle daha ileri taşımanın gayreti içerisinde olacağız. Hayırlı olsun” ifadesini kullandı.