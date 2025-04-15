D.A. Mezarı Tahrip Ettiğini Açıkladı

MEZAR DEĞİŞİKLİĞİNE NEDEN OLAN OLAY

Kadıköy’de bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarını tahrip eden kişinin ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli D.A., “Küçük bir çocuğun öldürülme olayına sinirlendim. O anki sinirle kendimi kaybettim” ifadelerini kullandı. Ardından, “Mezardaki çiçekleri yoldum. Çitleri kaldırarak attım. Bu olayın neden yaptığımı bilmiyorum” dedi. D.A., Kadıköy ilçesinde meydana gelen bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia’nın Bahçelievler’deki mezarına zarar vermişti.

SORUŞTURMANIN DEVAMI

Mezarda meydana gelen tahribatla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili özel bir ekip kurarak failleri yakalamak üzere çalışmalara başladı ve D.A. gözaltına alındı. Şüpheli, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifadenin ardından ‘ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme’ suçlamasıyla tutuklandı. D.A.’nın ifadesinde, mezarlığın yakınında yaşadığını ve olay günü kutu toplamak için mezarlığa girdiğini belirtti.

OLAYIN NEDENİ HAKKINDAKİ AÇIKLAMALAR

Şüpheli D.A., “Olay günü geceydi. Ölen şahsın mezarının orada olduğunu gazeteden ve haberlerden öğrendim. Mezara bakmak istedim. Küçük bir çocuğun öldürülmesi beni sinirlendirdi” diye konuştu. İfadesinde, “Bu olayı gerçekleştirmek için kimseden talimat veya para almadım. Müteveffayı öldüren şahısları da tanımıyorum” dedi. Ayrıca, “Davanın görüleceği hakkında bir bilgim yoktu. Sadece gazete haberlerinden olayları öğrendim” şeklinde yanıt verdi.