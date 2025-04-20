D. Akalın, Sigara İçenlere Sert Uyardı

DEMET AKALIN’DAN SERT SİGARA TEPKİSİ

Türkçe Pop müziğin önemli isimlerinden Demet Akalın, Niğde’de sahne aldığı mekanda dinleyicilerin sigara içmesine sert bir karşılık verdi. Dinleyiciye bakarak “Sigara içiyorsunuz herhalde?” diyen Akalın, şu sözlerle tepki gösterdi: “Çocuk uyarıyor ‘İçmeyelim’ diye, ‘Bana ne ya!’ diyorsunuz. Duyuyorum yani. Görüyorum. Ağabey içmeyin. Ben gidince içersiniz yani!”

İÇMEYEN DİNLEYİCİLERE TEŞEKKÜR

Önünde sigara paketi olmasına rağmen içmeyen dinleyicilere teşekkür eden Demet Akalın, parfüm sıkarak ortamdaki kötü kokuyu bastırmaya çalıştı. Şarkıcı, daha sonra parfümünü dinleyiciye hediye etti.