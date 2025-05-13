D. Ali Bakır, T.C. ziyareti değerlendiriyor

ABD BAŞKANI TRUMP’IN ORTA DOĞU TURU

Bugün, ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turuna Suudi Arabistan’da gerçekleştirilecek Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) zirvesi ile başlayacak; tur Katar’da devam edecek ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde sona erecek. Trump’a üst düzey Beyaz Saray personeli, bakanlar, yüksek rütbeli yetkililer ve birçok iş insanından oluşan geniş bir heyet eşlik ediyor. Trump’ın, Suudi Arabistan, Katar ve BAE gibi etkili ve zengin Körfez ülkelerine gerçekleştireceği tur, yatırımlar, ekonomik işbirlikleri, ticari faaliyetler ve ikili ilişkiler üzerine odaklanacak. Trump yönetimi, Körfez sermaye fonlarından yüz milyarlarca dolarlık yatırımı ABD’ye çekmeyi hedefliyor.

GÜNDEMDEKİ ÖNEMLİ KONULAR

Bu turda tartışılacak konular arasında İsrail’in Gazze’deki saldırıları, Filistin’in devlet statüsü, İran’ın nükleer programı müzakereleri ve Yemen’deki Husilerle imzalanan ateşkes anlaşması da var. Suriye ve Lübnan da gündemde yer alabilir. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın, Suudi Arabistan’da Trump ile görüşme talep ederek yaptırımların kaldırılmasını ve ABD’nin Suriye’nin yeniden inşası, ekonomisi ve petrol sektörüne katılımının artırılmasını sağlamaya çalışacağı bildiriliyor.

TRUMP’IN ZİYARETİNİN KRİTİK ÖNEMİ

Trump’ın bu ziyareti, taahhüt edilen yüz milyarlarca dolarlık yatırımı ve anlaşmayı garanti altına almak, ayrıca GCC ülkeleriyle siyasi ve güvenlik ilişkilerini güçlendirmek açısından kritik bir öneme sahip. Ziyaret kapsamında yapay zekadan ulaştırmaya, madencilikten enerji ve altyapıya; havacılıktan savunmaya kadar birçok alanda yüzlerce anlaşmanın imzalanması bekleniyor. Bu turun önemi, Trump’ın iç ve dış arenada hala kayda değer bir başarı elde edememiş olmasından dolayı artıyor. Ticaret savaşı, İsrail’in Gazze müdahalesi, İran nükleer anlaşmasının durumu ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi meseleler, Trump’ın zafer arayışını etkiliyor. Körfez turunda elde edilecek bir zafer imajı, bu sorunların dengesini sağlayabilir.

İLİŞKİLERİN SÜRDÜRÜLMESİ

Körfez liderleri, Trump için cömert karşılama törenleri düzenleyecek; bu durum hem Trump’ın egosunu okşayacak hem de ABD içindeki ve uluslararası alandaki imajını güçlendirecek. Ancak verilen vaatlerin gerçekleşmeyecek olabileceği unutulmamalı; bazı girişimler somutlaşırken bazıları yalnızca bir gösteri olarak kalabilir. Trump’ın ilk döneminde İsrail’i de kapsayan bir Beyaz Saray ziyareti söz konusuyken, bu turda Tel Aviv yok. İsrail’in mevcut yönetimi, Trump’a sunacak pek bir teklif bulamıyor, bu da bölgeye yeni sorunlar yaratıyor.

TRUMP’IN ORTA DOĞU STRATEJİSİ

Trump’ın Orta Doğu ziyaretinin, yalnızca önemli ABD müttefikleriyle diplomatik bir bağ kurmak değil, aynı zamanda iç ve dış meydan okumalar karşısında jeopolitik inisiyatifi yeniden kazanma amacı taşıdığı düşünülüyor. Ekonomik işbirlikleri, savunma anlaşmaları ve stratejik yatırımlar konularına odaklanarak Trump’ın arabulucu olarak imajını pekiştirme çabası öne çıkıyor. Ancak bu gösterişin yanı sıra hâlâ karşılanmamış beklentiler ve çözülmemiş çatışmalar bulunuyor. Suudi Arabistan, Katar ve BAE, ABD Başkanı Trump’ın sembolik zafer arzusunun farkında olmakla birlikte, Filistin devleti konusunda somut tavizler olmadan ileri adımlar atma konusunda temkinli davranmayı sürdürüyor.

Sonuç olarak, bu ziyaret kısa vadede Trump’ın liderlik imajını pekiştirecek bir avantaj sağlayabilir; ancak uzun vadede esas belirleyici unsur, bu görüşmelerin kalıcı taahhütlere dönüşüp dönüşmeyeceği veya küresel gündemin gölgesinde kaybolup kaybolmayacağı olacak.