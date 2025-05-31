D.E, Olayı Anlattı, Çocukları İle Beraberdi

D.E.’NİN YAŞADIĞI TRAJİK OLAY

Maltepe’deki Marmaray hattında yolculuk eden D.E. (46), çocuklarının önünde bir saldırıya uğradıktan sonra yaşadığı olayı anlattı. Olayın şokunu atlatamadığı görülen D.E., röportaj sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Özellikle o anlarda çocuklarını düşündüğünü belirten baba, burnunda kırıklar oluştuğunu ifade etti.

Çocuklarıyla birlikte trene binerken, kapının önünden geçemediği için bir kadına ikazda bulunduğunu anlatan D.E., “Biraz sert bulunmuş olabilirim. Ama sonuçta çocuklarımla, daracık kapıdan 2 çocuğumla geçmeye çalışıyorum. ‘Niye burada duruyorsunuz, lütfen kapıyı açın da geçelim, yani burada durmanın anlamı yok. Tren boş sonuçta’ dedim,” dedi. Ardından kendisine ‘Şuradan geçsene ağabey’ dendiğini belirten D.E., “Ben niye oradan geçmek zorundayım? Bir çocuğumu burada tutup, diğerini dışarıda tutarak niye bu riske gireyim?” sözleriyle durumu özetledi.

HANDEFE VE YARDIMCILAR ARASINDAKİ ÇATIŞMA

Bostancı’dan bindikten sonra, Küçükyalı’ya doğru giderken, sadece 15 saniye içinde varacaklarını anlatan D.E., kapıya yakın bir adamın durumu gördüğünü ifade etti. “Adam kızın üzgün olduğunu gördü ve ‘Bak kıza yüksek sesle konuştun’ dedi. O zamana kadar konuşma devam ediyordu. Adam tekrar geri dönerek ‘Aşağı insene, seninle görüşeceğim’ dedi. ‘Aşağıya in de gel bakalım, ne yapacağımı gör’ diyerek tehdit etti. Ben çocuklarım var yanımda, aşağı inmek istemiyorum. Eğer bir şey yapacaksan, Süreyya Plajı’nda ineceğimg dedim,” diyerek durumu aktardı.

KAZA SONRASI ŞOK VE ÇOCUKLARIN DURUMU

Gözyaşları içinde D.E., olayın devamında arka planda başka bir adamın duruma dahil olduğunu ifade etti. Öndeki kadının durumu göremediğini, bunun üzerine bir tartışmanın yaşandığını belirterek, “Arkada mavi tişörtlü bir beyefendi bağırmaya başladı. Normalde öteki adam inmek üzereydi ama tekrar geri döndü. Ben maviyle konuşurken beni itti. Ben çocuklarımı tutuyorum,” dedi. Çocuklarının durumu hakkında bilgi veren D.E., “Çocuklar iyiler, çok şükür. Sosyal hizmetlerden gelip onlarla konuştular. Şu anda iyi görünüyorlar, akıllarından çıkarmaya çalışıyorlar” şeklinde konuştu.