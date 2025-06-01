D.E., Olayı Anlattı, Gözyaşları İçinde

YAŞANAN SALDIRIYI ANLATAN BABA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

D.E. (46), Maltepe’de Marmaray’da yaşadığı saldırının ardından çocuklarının gözleri önünde gerçekleşen olayı anlatmak için gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yaşadığı olayın etkisinden kurtulamayan D.E, röportaj sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Bu zor anlarda en çok çocuklarını düşündüğünü ifade eden baba, burnunda oluşan kırıklarla bu kötü deneyimi yaşadı. Evlerinin kapısının önünde ağlayarak anlatım yapan D.E, sözlerini ifade etmekte zorlandı ve “Bu beşinci, altıncı artık sıkıldım. Lütfen artık gelmeyin” diyerek duygusal bir şekilde bağırdı.

TRENDE YAŞANAN GÜVENLİKSİZLİK VE DİYALOGLAR

D.E, “Çocuklarım ile trene binerken kapının önünden geçemediğim için bir hanımefendiye ikazda bulundum. Biraz sert bulunmuş olabilirim. Ama sonuçta çocuklarımla, daracık kapıdan 2 çocuğumla geçmeye çalışıyorum. ‘Niye burada duruyorsunuz, lütfen kapıyı açın da geçelim’ dedim” diyerek o anı anlattı. İkazına karşılık bir adamın, “Şuradan geçsene ağabey” dediğini ve bu durumu anlamadığını söyledi. D.E, “Ben niye oradan geçmek zorundayım? Bir çocuğumu burada tutup, içeriye bir çocuğumu dışarıda tutup ben niye bu riske gireyim?” sözleriyle tepkisini gösterdi.

GÜVENLİK SORUNLARI VE KONUŞMALAR

D.E, “Bostancı’dan bindim, Küçükyalı’ya doğru giderken, 15 saniye sonra zaten 2 dakikada Küçükyalı’ya varıyorsunuz” şeklinde girerek, bir adamın kız çocuğuna yüksek sesle konuştuğunu iddia etti. Ancak D.E, sohbetleri sırasında kimsenin müdahale etmediğini belirtti. Daha sonra kargaşanın başladığını, mavi tişörtlü bir adamın bağırarak konuyu karıştırdığını ve kendisine itlik yaptığını söyledi. Çocuklarının yanında böyle durumların yaşanmasını istemediğini dile getirdi.

ÇOCUKLARIN DURUMU VE SOSYAL HİZMETLERİN YARDIMI

D.E, çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti ve sosyal hizmetlerin yanlarına gelerek çocuklarla görüştüklerini ifade etti. “Şu an için iyi görünüyorlar, akıllarından çıkartmaya çalışıyorlar” diyerek, durumu toparlamaya çalıştıklarını aktardı.