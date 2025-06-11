D. E. Tıknaz A Millî Formayı Giydi

İLK MİLLİ FORMASINI GİYEN DEMİR EGE TIKNAZ’IN DUYGULARI

A Milli Futbol Takımı’nın formasını ilk kez giyen Demir Ege Tıknaz, “Milli takıma gelmek müthiş bir duygu. Burada olmak hepimiz için bir şans. İçeride aile ortamı var” diyor. Ay-yıldızlılar, ABD’nin Kuzey Carolina eyaletindeki Chapel Hill kasabasında yer alan Kenan Stadı’nda düzenlenen hazırlık maçında Meksika’ya 1-0 kaybetti. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Tıknaz, duygu dolu anlar yaşadı.

MAÇIN ANALİZİ VE TIKNAZ’IN DEĞERLENDİRMELERİ

Meksika’nın güçlü bir ekip olduğuna dikkat çeken Demir Ege Tıknaz, “Meksika iyi bir takım, boş bir takım değil. Eksiklerimizi gördük ve onları değerlendirip yolumuza daha iyi şekilde devam edeceğiz” ifadelerini kullanıyor. İlk milli deneyiminin ardından, takım oyununu daha ileriye taşımak için öğrenimleri değerlendirmeyi amaçlıyor.

ÇALIŞMA YETENEĞİNE VURGU

Demir Ege Tıknaz, performansına odaklanarak, “Bizim oyuncularımız çok üst düzey. Benim yapabileceğim en iyi şey çalışıp hocanın takdirine bırakmak” sözleriyle, kendine olan güvenini ve çalışma azmini ortaya koyuyor. Bu süreçte en iyi şekilde kendini geliştirmeyi hedefliyor.