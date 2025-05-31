D.E. Ve İki Çocuğu Tartışma Yüzünden Kavga Etti

OLAYIN GÖRÜNTÜLERİ KAYDEDİLDİ

Maltepe’de Marmaray’a binen D.E. (46), iki çocuğuyla birlikte seyahat ederken kapı önünde bekleyen bir kadına tepki gösterdi. Diğer yolcuların da katılmasıyla başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve bu esnada D.E.’nin burnu kırıldı. Olay anı, bir yolcunun cep telefonu ile kaydedildi.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Olayın ardından polis, D.E.’yi darbeden E.D. (50) ile sonradan kavgaya dahil olan İ.A. (22) adlı şahısları gözaltına aldı. E.D., tutuklandı. Olay, dün Marmaray Süreyyapaşa İstasyonu’nda saat 16.45 sıralarında gerçekleşti. İki çocuğuyla seyahat eden D.E. ve bir kadın yolcu arasında yer verme nedeniyle tartışma başladı. Bu sırada trende bulunan E.D., D.E.’yi darbetti. Tartışmaya sonradan katılan İ.A. ise arbede büyüdü. Trenin durağa yanaşmasıyla iki taraf inince tartışma devam etti. Korkan çocukları, duraktaki diğer kadın yolcular sakinleştirmeye çalıştı.

SAĞLIK EKİPLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Olay üzerine, ihbarla birlikte polis ve sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi. Darbe sonucu yaralanan D.E., hastaneye kaldırılırken burnundaki kırık tespit edildi. D.E.’nin şikayeti sonrasında İ.A. olay yerinde, E.D. ise yapılan çalışmalar sonucu yakalandı. Gözaltına alınan iki şüpheli arasında İ.A., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. E.D. ise ‘kasten yaralama’ suçlamasıyla adliyeye sevk edilerek tutuklandı.