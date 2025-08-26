D.G. 35 Yıl Hapis İstendi

ADANA’DA CİNAYET DAVASI

Adana’da bir kahvehanede yaşanan cinayet olayında, Erkan Savan (35) ile Ramazan Durak’ı (40) tabancayla vurarak öldüren D.G. (17) için 35 yıl hapis cezası talep ediliyor. Olaydan önce tabancalı bir fotoğraf paylaşarak “Yolun sonu, son 5 dakika” yazan D.G., ifadesinde Savan’ı annesine cinsel saldırıda bulunduğu için öldürdüğünü, Durak’ın ise kazara vurulduğunu belirtiyor. Olay, 25 Mart akşamı saat 23.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi’ndeki bir kahvehanede gerçekleşti.

CİNAYET ANINI GÜVENLİK KAMERASI YAKALADI

Yüzünü atkı ve kapüşonla gizleyen D.G., kahvehaneye girerek okey oynayan Erkan Savan’a tabancayla ateş açtı. Savan ve yanındaki Ramazan Durak, göğüslerinden vurularak yere yığıldı. D.G. olay yerinden kaçarken, sağlık ekipleri hemen müdahale için geldi. Kan kaybetmeye devam eden Savan ve Durak, yakındaki özel hastaneye götürüldü ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, cinayet şüphelisi D.G.’yi yakalamak için araştırma başlattı. D.G.’nin, kahvehane önünde bir süre bekledikten sonra kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Emniyet ekipleri, şüpheliyi olayda kullandığı tabancayla birlikte yakaladı. D.G.’nin, annesine olan 8 çeyrek altın borcunu ödemediği için Erkan Savan’ı öldürdüğü, Ramazan Durak’ın ise kaza sonucu vurulduğu belirtildi.

SOSYAL MEDYADAKİ PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Tutuklanan D.G.’nin, cinayetten dakikalar önce sosyal medya hesabında tabancalarla çekilmiş bir fotoğraf paylaştığı ortaya çıktı. Bu paylaşımın altına “Yolun sonu, son 5 dakika” notunu düşen D.G., Erkan Savan’ın isim ve soy isminin baş harflerini de yazdı.

35 YIL HAPİS CEZASI TALEBİ

Adana Cumhuriyet Savcılığı, D.G. hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan toplam 35 yıl hapis cezası istemiyle dava açtı. İddianame yaşı küçük olduğu için Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. D.G., iddianamedeki ifadesinde, Erkan Savan’ı annesine cinsel saldırıda bulunduğu için, Ramazan Durak’ı ise kazara öldürdüğünü tekrar ileri sürdü.