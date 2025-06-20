D. G. Yenilenebilir Enerjiye Dikkat Ediyor

DAĞLIOĞLU GROUP’TAN YENİLENEBİLİR ENERJİ ATAĞI

Dağlıoğlu Group, yenilenebilir enerji konusuna verdiği önemle dikkat çekiyor. Bulgaristan’daki grup şirketi Tehmash-BG OOD, fabrika çatısına depolamalı Güneş Enerjisi Santrali kurarak sürdürülebilir üretim hedefini daha da ileri taşıyor. Dağlıoğlu Enerji-PowerED, yurt dışındaki yatırımlarıyla sürdürülebilir enerji alanındaki gücünü sergiliyor. Tehmash-BG OOD’un fabrikasında kurulan depolamalı GES sistemi, çevre dostu üretimi destekleyerek enerji maliyetlerinin düşmesine katkı sağlıyor.

ÇEVRECİ YATIRIMLARLA MALIYETLERİ DÜŞÜRÜYOR

Dağlıoğlu Group Yönetim Kurulu Başkanı Erol Dağlıoğlu, bu konudaki değerlendirmesinde, “Yenilenebilir enerji yatırımlarımızı sadece Türkiye’de değil, faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde sürdürüyoruz. Bulgaristan’daki bu yatırımımızla hem çevreyi koruyor hem de grubumuzun enerji maliyetlerinde ciddi tasarruf sağlıyoruz” dedi. Enerji sektöründe üretimin yanı sıra depolama teknolojileriyle sektöre öncülük eden Dağlıoğlu Enerji-PowerED, Bulgaristan’daki yatırımlarda kullanılan sistemler sayesinde güneşten elde edilen enerjinin kesintisiz kullanımını sağlıyor. Bu durum, karbon salınımını azaltmanın yanı sıra enerji arz güvenliğini de artırıyor.

TEKNOLOJİ İLE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFİ

Erol Dağlıoğlu, bu teknolojiye büyük önem verdiklerini ifade ederek, “Bugün sadece enerji üretmek yetmiyor; bunu verimli, kesintisiz ve çevreye zarar vermeden yapmak gerekiyor. Depolamalı sistemler sayesinde gündüz ürettiğimiz enerjiyi gece de kullanabiliyor, sürdürülebilirliğe gerçek anlamda katkı sağlıyoruz” şeklinde konuştu. Dağlıoğlu Group, sadece yurt dışındaki projeleriyle değil, Türkiye’deki yatırımlarıyla da çevreci yaklaşımını sürdürmeye devam ediyor.

İKLİM KRİZİNE KARŞI SORUMLULUK

Grup merkezi binasında ve grup şirketlerinden Kutlukent Tavukçuluk tesislerinde kurulan GES sistemleri, doğaya duyarlı üretim anlayışının bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Erol Dağlıoğlu, “İklim kriziyle mücadelede üzerimize düşeni yapıyoruz” diyerek, “Grubumuzun her tesisinde yenilenebilir enerji kullanımını yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Çevreye ve geleceğe karşı sorumluluğumuzun farkındayız” dedi.

ÇEVRECİ VİZYON İLE GELECEĞE YÜRÜYOR

Dağlıoğlu Group, “Enerjinin her yerindeyiz” vizyonuyla yenilenebilir enerji yatırımlarını artırmayı ve çevreci çözümleri yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Enerji sektöründeki her adımını sürdürülebilirlik ilkesiyle planlayarak, çevreye duyarlı iş modelleriyle örnek olmaya devam ediyor. – BURSA