D. İdmanyurdu 2-0 Nazillispor’u yendi

DENİZLİ İDMANYURDU’NDA TARİHİ GOL

Ziraat Türkiye Kupası 1’inci Tur karşılaşmasında, Nazillispor’u 2-0 yenerek bir üst tura yükselen Denizli İdmanyurdu’nda, 19 yaşındaki ön libero Arda Furkan Cirit ilk profesyonel golünü atmanın mutluluğunu yaşadı. Maçın 3’üncü dakikasında takımını öne geçiren Arda, karşılaşma sonunda zafer pozu vererek bu anı kutladı.

Denizli İdmanyurdu, elde ettiği bu galibiyeti, yakın zamanda babası ve ağabeyini kaybeden Kulüp Başkanı İbrahim Gürel’e armağan etti. Yapılan açıklamada, “Bu galibiyet acılı günler geçirmesine rağmen yanımızda dimdik duran, desteğini asla esirgemeyen büyük başkanımız İbrahim Gürel’e armağan olsun. Bu galibiyet geçen hafta kaybettiğimiz değerli büyüklerimiz Ahmet Baki Gürel ve Mehmet Gürel’e armağan olsun” denildi.