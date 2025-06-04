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D. İdmanyurdu’nda Belirsizlik Sürüyor

BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR

TFF Bölgesel Amatör Lig 7. Grupta şampiyon olarak 3. Lige yükselen Denizli İdmanyurdu’nda belirsizlik durumu sürüyor. Kulübün ilgisizlik nedeniyle satılma ihtimali gündemde kalıyor. 2024-2025 sezonunda Bölgesel Amatör Ligde şampiyonluk elde eden ve Denizlispor’un BAL’a düşmesi sonrasında şehrin tek profesyonel takımı konumundaki Denizli İdmanyurdu, yaşanan belirsizlikler ile karşı karşıya.

TAKIMIN GELECEĞİ RİSK ALTINDA

Kulüp yönetiminden alınan bilgilere göre, takıma gerekli desteklerin verilmediği belirtiliyor. Kulübün satılma ya da el değiştirme süreci devam ederken, takımın 3. Lige hazırlık sürecinin hemen başlatılması gerektiği ifade ediliyor. Açıklamalarda, “Zaman geçiyor. Bir an önce karar verilmeli. Yeniden yapılanma, transfer süreci gibi konular acil bizi bekliyor. O yüzden futbolseverlerden, şehrin ileri gelenlerinden ve yönetimden ilgi bekliyoruz. Aksi takdirde takımı satmak zorunda kalacak ve Denizli’nin tek profesyonel takımının da göz göre göre yok olmasını izleyeceğiz” denildi.

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