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D. ilçesinde Heyelan Nedeniyle Yol Kapandı

HEYELAN NEDENİYLE YOL KAPANDI

Giresun’un Dereli ilçesinde gerçekleşen heyelan sonucunda Pınarlar-Yavuzkemal kara yolu ulaşıma kapandı. Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Pınarlar-Yavuzkemal kara yolunun Göksu travertenleri mevkisinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Bu olay nedeniyle kara yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR İSTENİYOR

Bölgeye sevk edilen ekipler, kapanan yolda onarım ve temizleme çalışmaları başlattı. Ayrıca, kara yolunu kullanacak olan vatandaşların alternatif güzergahları tercih etmeleri gerektiği vurgulandı.

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