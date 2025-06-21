D.K. 310 TL’sini Gasbetti

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH VE YER

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, 18 Haziran tarihinde sabah saat 08.30 sıralarında meydana gelen olayda, Onur Ö. (28) adlı bir şüpheli, D.K. (25) adlı kadını takip etti. D.K., işe gitmek üzere otobüsten indikten sonra yürümeye başladı. Şüpheli, kadını takip etmesi sırasında bir an fırsat bularak onu zorla yol kenarındaki otluk alana düşürdü.

OLAYIN SEYRİ VE GÖZALTINA ALMA

D.K., Onur Ö.’nün tehditleriyle boğazına bıçak dayandığını gördü. Saldırgan, kadından para istedi. D.K. cebindeki 310 lirayı vererek durumu kurtardı. O anda, yoldan geçiş yapan bir belediye otobüsüne binip oradan uzaklaştı. Kadının yaşadığı bu korkunç anlar ise otobüsün araç kamerası tarafından kaydedildi. D.K., boynunda ve kollarında bıçak izleriyle darp raporu aldıktan sonra polise şikayette bulundu.

ŞÜPHELİ İLE GÖRÜŞME

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalara başladı. Onur Ö. olduğu belirlenen şüpheli, evine düzenlenen bir operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alındığı esnada, basın mensuplarının “Kızdan aldığın parayı ne yaptın?” sorusuna, “Para almadım” yanıtını verdi.

D.K.’NİN YAŞADIKLARI

D.K., kendisine ulaşan bir muhabire telefonla olay anını şöyle anlattı: “Bağırırsam boğazımı keseceğini söyledi. İki bileziğim vardı, vermeye çalıştım ama sahte sanıp kabul etmedi. Cüzdanımdan 310 lira verdim. Birlikte ATM’ye gitmemi istedi. O sırada harabe gibi bir yere sürükledi beni. Elinde esrar vardı, ‘Aranıyorum’ dedi. Kendini de yaraladı. Kan üstümdeydi. Benden geliyor sandı ve daha da panikledi.”