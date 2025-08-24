D.k. Gaziantep’te Yakalandı, Tutuklandı

GÜVENLİK GÜÇLERİNİN BAŞARILI OPERASYONU

Gaziantep’te, 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı’nın işbirliği içinde yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda, aranan şahısların tespit edilmesi amacıyla bir operasyon gerçekleştirildi.

SUÇLAMALAR VE TUTUKLAMA SÜRECİ

Bu kapsamda, ‘çek’ ile alakalı suçlardan dolayı aranan ve 12 yıl hapis cezasına çarptırılan D.K. isimli şahıs, İslahiye bölgesinde güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, adli makamlara sevk edilerek tutuklandı ve cezaevine gönderildi.