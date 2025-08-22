D. L. A., Medyada Taciz İddiasıyla Gündemde

GENÇ OYUNCUDAN ŞOK AÇIKLAMALAR

Genç oyuncu Doğa Lara Akkaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine topladı. Akkaya, Tozluyaka dizisinde birlikte çalıştığı evli rol arkadaşı Tayanç Ayaydın’ın kendisine hem sözlü hem de yazılı olarak taciz ettiğini öne sürdü. Akkaya, 21 yaşında olduğu dönemde yaşadıklarını paylaştı ve şu sözleri dile getirdi: “Bu adam evli ve ‘ünlü oyuncu’ büyüğündür sus dediler bana iş içerisinde de. Doğa bir daha biz bu adamla çalışmayız çok üzgünüz dendi ama 1 hafta önce gördüm ki NTC Medya’nın yeni dizisinde oynuyor. Allah belanızı versin. Ben 21 yaşındaydım Tozluyaka isimli işte oynarken, ilk işimdi, ağzımı açamadım, zaten o da bu anları kolladı hep, ben yine de saygımdan abi dedim hep.”

TACİZ İDDİALARI VE DESTEKLEYİCİ DELİLLER

Akkaya, sürekli sözlü ve yazılı tacize maruz kaldığını belirtirken, setin bitiminin ardından bu tür mesajların geldiğini ifade etti. “Ben kendimi yakıyorum, hazır hissetmezken (üzerinden yıllar geçmesine rağmen) kız kardeşlerimin arkasındayım, peki sizin benim arkamda duracağınıza nasıl güvenicem? Yine yalnız mıyım?” diye soran Akkaya, yaşadıklarını dile getirdi. İddialarını desteklemek amacıyla sosyal medyada mesajlaşmalarının ekran görüntülerini paylaştı. Bu mesajlarda Tayanç Ayaydın’ın Akkaya’ya yönelik “Dünyanın en güzel kadını!” ve “Sen çok özelsin… Benim için!!” gibi ifadeler kullandığı görüldü. Akkaya’nın ise bu mesajlara verdiği cevap dikkat çekti: “Dünyanın en güzel kadını sence de karın değil mi? Mutlu yıllar. Lütfen bana bu şekilde yazma çünkü bir süredir söylediklerinden ve mesajlarından rahatsız hissediyorum ve ne diyeceğimi bilemiyorum, bence bu yanlış bir şey.”