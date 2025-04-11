D. Livakovic Ayrılmayı Planlıyor

DOMİNİK LIVAKOVİC SARI-LACİVERTLİ TAKIMDAN AYRILIYOR

Fenerbahçe’nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, takımdan ayrılma hazırlıkları yapıyor. Deneyimli kalecinin, Fenerbahçe yönetimiyle kritik bir görüşme gerçekleştireceği ve ayrılık görüşmeleri yapacağı öğrenildi.

YAŞANAN KAOTİK ORTAM SIKINTI HİSSETTİRİYOR

Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Livakovic’in Türk futbolundaki kaotik ortamdan dolayı çevresine sıkıldığını ifade ettiği belirtiliyor. Ayrıca Hırvat kalecinin Avrupa’nın 5 büyük liginde oynama arzusu da gelen bilgiler arasında yer alıyor. Uzun süreli sakatlığının ardından kalesini İrfan Can Eğribayat’a kaptıran Livakovic’in, teknik heyetin planları dışında kaldığı ifade ediliyor.

Fenerbahçe yönetiminin, 30 yaşındaki kaleci için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldığı ve 10 milyon Euro bonservis bedeli beklediği aktarıldı. 2023-2024 sezonunun başlangıcında Dinamo Zagreb’den 6.65 milyon Euro karşılığında transfer olan Dominik Livakovic, sarı-lacivertli takımda şu ana kadar 68 maça çıktı. Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösterilen Livakovic’in, takımıyla 2028 yılına dek geçerli bir sözleşmesi bulunuyor.