D. Livakovic, Girona’da Performansıyla Dikkat Çekti

DOMİNİK LIVAKOVİC’İN GİDİŞİ İSPANYA’DA ETKİ YARATIYOR

Fenerbahçe’den Girona’ya kiralık olarak transfer olan Dominik Livakovic, İspanya’da önemli bir etki yarattı. Hırvat kaleci, yeni takımındaki performansıyla dengeleri oldukça değiştirmiş durumda.

GİRECEĞİ KALİTE REKABETİ

İspanyol takımında son zamanlarda sergilediği performansla eleştirilen Paulo Gazzaniga, Livakovic’in gelmesiyle kaleyi kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyor. İspanya basınında yer alan bilgilere göre, Gazzaniga’nın kısa sürede kaleyi Hırvat kaleciye devretmesi bekleniyor. Bu durum, Girona’da yeni bir kaleci rekabetinin başlamasına zemin hazırlıyor.

Dışişleri Bakanı H. Fidan, TİKA ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TİKA Başkanı Abdullah Eren ile bir araya gelerek işbirliği konularını ele aldı.
Kadınlar Hentbol Süper Ligi Başlıyor

Armada Praxis Yalıkavak Spor Kulübü, 2025-2026 sezonunun ilk maçını deplasmanda gerçekleştirecek. Kulüp yöneticileri yeni sezon için iyimser olduklarını belirtti. Maç 7 Eylül'de oynanacak.

