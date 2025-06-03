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D.P. Adayı Lee Jae-myung Seçildi

GÜNEY KORE’DE DEVLET BAŞKANI SEÇİLDİ

Güney Kore’nin ana muhalefet partisi olan Demokratik Parti’nin adayı Lee Jae-myung, Devlet Başkanı olarak seçilmeyi başardı. Bu sonuç, ülke siyasetinde önemli bir değişimi ve yeni bir dönemi işaret ediyor. Lee Jae-myung, seçilmesiyle birlikte, farklı politikalar ve projelerle toplumun ihtiyaçlarına cevap vereceğini belirtiyor.

YENİ DÖNEMİN İLK ADIMLARI ATILIYOR

Lee Jae-myung’un göreve gelmesiyle birlikte, hükümetin yeni politikalarının neler olacağı merak ediliyor. Seçim döneminde öne çıkan vaadlerden biri, sosyal adalet ve ekonomik iyileşme yönünde atılacak adımlar. Lee Jae-myung’un liderliğinde, bu konular üzerinde yoğunlaşmalar bekleniyor.

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