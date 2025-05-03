D. P. G. B. V. G. K. K. K. ve S. T., S. S. Ö. için açıklamalarda bulundu

CENAZE TÖRENİ HAZIRLIKLARI

Dem Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Sırrı Süreyya Önder için düzenlenecek cenaze törenine dair açıklamalar yaptı. Önder’in cenazesinin yarın Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedileceği belirtilirken, cenaze öncesinde Atatürk Kültür Merkezi’nde bir tören gerçekleştirileceği ifade edildi.

ÜZÜNTÜYÜ PAYLAŞTILAR

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, “Sırrı Süreyya Önder’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bütün Türkiye halklarının başı sağ olsun. Bizim açımızdan yeri doldurulamaz, çok büyük bir kayıp.” dedi. Koçyiğit, Önder’in cenaze töreninin saat 11.00’da Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’ne geleceğini, burada bir tören düzenleneceğini ve tüm Türkiye halklarını, özellikle İstanbulluları Sırrı Süreyya Önder’i uğurlamak için Taksim’de beklediklerini aktardı.

ACILARINI ANLATTI

Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’ndeki cenaze töreni sonrasında Önder’in Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedileceğini belirten Koçyiğit, “Barış mücadelesi veren büyük bir yoldaşımızı kaybettik. Meclis başkanvekilimizi, İmralı heyetimizin üyesini kaybettik. Acımız büyük.” ifadelerini kullandı.

DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise, “Çok üzgünüz. 18 gün boyunca Sırrı başkan direndi ama maalesef onu yitirdik. Onun barış mücadelesi hepimiz için gerçekten yol göstericidir.” diye konuştu. Temelli, yarın önce Atatürk Kültür Merkezi’nde ardından Zincirlikuyu’da uğurlama gerçekleştirileceğini, Türkiye’nin birçok yerinden, İstanbul’a gelemeyenlerin il ve ilçe binalarında taziyelerin kabul edileceğini belirtti. Tüm Türkiye halklarını bu acı günde dayanışmaya ve Sırrı Süreyya Önder’in anısına sahip çıkmaya davet etti.