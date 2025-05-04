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D.P., Gaziantep’te Yakalandı ve Tutuklandı

12 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Gaziantep’te, 12 yıl hapis cezasıyla aranan bir firari şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve adli mercilerce tutuklandı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı işbirliğiyle aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmişti.

OPERAİSYONLA YAKALANDI

Yapılan çalışmalarda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.P. adlı şahıs, Oğuzeli ilçesinde gizlendiği adreste yapılan operasyonla yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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