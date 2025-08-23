D.P. Yangın Çıkardı, Tutuklandı

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Eymir Gölü çevresinde meydana gelen yangın, otluk alanda başladı. Gölbaşı ilçesindeki Karataş Mahallesi’nde, çarşamba günü çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saatlik müdahalesi sonrasında kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi üzerine bir soruşturma başlatıldı.

D.P. TUTUKLANDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yangının ardından yaptıkları araştırmalarda, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda D.P.’yi şüpheli olarak belirledi. Yapılan yakalamanın ardından D.P., sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan D.P., cezaevine gönderildi.