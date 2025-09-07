D. Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, “Öcalan’la görüşmek temel şarttır” dedi

BARŞ VE ÇÖZÜM İÇİN ÖCALAN’LA GÖRÜŞMEK TEMELİ

Demokrat Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Türkiye’de barış ve çözüm sağlamak için ağaç aktör olan Öcalan’la görüşmenin önemine vurgu yaptı. Hatimoğulları, “Başaktör olan Öcalan’la görüşülmesi çok önemli ve çok kıymetli. O nedenle bizler komisyona bir kez daha diyoruz ki lütfen cesur olun, ön yargılarınızdan kurtulun” şeklinde ifade etti. Hatimoğulları ve Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan, parti genel merkezinde düzenlenen ‘İl Eş Başkanları’ toplantısında buluştu. Toplantı öncesi konuşan Hatimoğulları, “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı, yıllardır baskı altında yaşayan halklar için çok önemli bir formül ve strateji” dedi.

KÜRT SORUNUNUN DEMOKRATİK ÇÖZÜMÜNE ODaklanmak

Hatimoğulları, Öcalan’ın barış çağrısının sadece Kürtlerin kurtuluşunu hedeflemediğini, bölgedeki tüm halkların kurtuluş paradigması olduğunu belirtti. Öcalan’ın çağrısı sonrasında PKK kongresinin toplandığını ve önemli kararlar alındığını dile getiren Hatimoğulları, “Bugün Öcalan’ın ve PKK’nın attığı somut adımların karşısında ne yazık ki iktidar ve devletin henüz somut adım attığını söyleyemeyiz” diye konuştu. Ayrıca, komisyonda odak kayması yaşanmaması gerektiğini belirtti.

UMUT HAKKI VE ÖZEL YASALAR ÜZERİNE ÖNERİLER

Hatimoğulları, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na yönelik çeşitli öneriler sunduklarını aktararak, “Komisyon kendi konularına odaklanmalıdır. Bu komisyonun görevi, Kürt sorununun demokratik çözümünü güçlendirmektir” dedi. 1 Ekim’de Meclis’in açılacak olmasına da değinen Hatimoğulları, “Bu komisyonun çalışması gereken en acil konulardan biri ‘umut hakkı’dır” ifadelerini kullandı.

ACİL VE SOMUT ADIMLAR BEKLENTİSİ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın komisyon üyelerinin İmralı’ya gittikleri ve Öcalan’la görüşme konusunda olumlu bir tutum sergilediklerini aktaran Hatimoğulları, “Herkes biliyor ki Türkiye’de barış ve çözüm sağlamak için Öcalan’la görüşülmesi çok önemli ve kıymetli” ifadelerini kullandı. Bu nedenle komisyondan cesaret ve ön yargılardan kurtulmalarını isteyen Hatimoğulları, “Bu konuda acil ve somut adımların en kısa zaman diliminde hayata geçmesini bekliyoruz” dedi.