D.S. Basketbol Takımı, Yeşim’i Ziyaret Etti

DOWNS SENDROMLULAR BASKETBOL MİLLİ TAKIMI ZİYARETTE BULUNDU

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesinde Yeşim Spor Kulübü’nü ziyaret etti. Bu anlamlı ziyarette, özel sporculara Yeşim Spor Kulübü’nün “20. yılı” anısına hazırlanan ilham verici basketbol kitabı hediye edildi. Avrupa Şampiyonası öncesi, Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, Bursa U10 Erkekler Basketbol Ligi’nin şampiyonu olan Yeşim Spor Kulübü’nü ziyaret etti. İtalya’da yapılacak şampiyona öncesinde, Millilere Yeşim Spor’un 20. yılına özel olarak hazırlanan “Basketbolun Büyüklerinden Geleceğin Yıldız Basketbol Oyuncularına Altın Öğütler” adlı kitap takdim edildi.

KİTAP ÖZEL BİR YAYIN OLARAK HAZIRLANDI

Yeşim Spor Kulübü tarafından Türk basketboluna katkı sunmuş 91 değerli ismin öğütlerini içeren bu özel yayın, basketbola ilgi duyan gençler için yol gösterici bir niteliğe sahip. Spor kültürünün yaygınlaştırılması ve genç sporcuların gelişimi amacıyla oluşturulan bu eser, özellikle altyapı sporcularına ilham vermek için yazıldı. Ziyarette, Yeşim Spor Kulübü Direktörü ve Basketbol Başantrenörü Cem Çağal, kitabın bir yayın olmanın ötesinde sporun birleştirici gücünü ileten önemli bir değer olduğunu vurguladı. Çağal, “Bugün bizleri ziyaret eden Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı’nın varlığı sporun kapsayıcılığı ve dönüştürücü gücünün en güzel örneklerinden biri. Yeşim Spor Kulübü olarak özel ihtiyaç sahibi bireylerin sporla buluşmalarını her zaman destekliyoruz. Onların bu sahalardaki varlığı, Türk basketboluna ilham veriyor.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

HATIRA FOTOĞRAFI İLE ZİYARET SONLANDI

Ziyaret, iki takımın sporcularının birlikte hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.