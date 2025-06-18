D.s.f. Milli Takımı, Yarı Finale Yükseldi

DOWN SENDROMLULAR FUTSAL MİLLİ TAKIMI BAŞARILI PERFORMANS SERGİLEDİ

Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, İtalya’nın Ferrara kentinde düzenlenen Uluslararası Açık Avrupa Şampiyonası’nda büyük bir başarı elde etti. Milli takım, sabah seansında oynadığı karşılaşmada İrlanda’ya 7-2’lik skorla üstünlük sağladı.

YARI FİNALE YÜKSELMEK İÇİN GÜÇLÜ PERFORMANS

Takım, akşam seansında da ABD ile oynadığı müsabakayı 6-2 kazanarak yarı finale yükseldi. Toplamda oynadığı üç maçı da kazanarak adını yarı finale yazdıran ay-yıldızlı ekip, yarın TSİ 18.00’de bir kez daha İrlanda ile karşılaşacak.