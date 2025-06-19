D.s Futsal Milli Takımı Finale Yükseldi

DOWN SENDROMLULAR FUTSAL MİLLİ TAKIMI FİNALE YÜKSELDİ

Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, İtalya’da gerçekleşen Uluslararası Açık Avrupa Şampiyonası’nda yarı finalde İrlanda’yı 6-3 yenerek finale yükseldi. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu’ndan gelen bilgilere göre milli takım, Ferrara kentinde düzenlenen organizasyonda İrlanda ile karşılaştı. Ay-yıldızlı ekip, rakibini 6-3 mağlup ederek finaldeki yerini aldı.

TÜRKİYE-PORTEKİZ FİNALİ YARIN

Milli takım, yarın TSİ 11.30’da oynanacak finalde Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bugün takımımızın ortaya koyduğu mücadele ve disiplin hepimizi gururlandırdı. İmkan verildiği zaman özel sporcuların neleri başarabildiğini bir kez daha gördük. Sporcularımızın sergilediği oyun, hedeflerimize ulaşma yolunda önemli bir adım oldu” dedi. Aydın, Avrupa Şampiyonası öncesinde 7 milli takımın hazırlık kampı yaparak buraya geldiğini hatırlatarak, kamp desteği veren yerel yönetimlere de teşekkür etti.

ŞAMPİYONLUK HEDEFİ

Down Futsal Milli Takımı’nın Portekiz ile final maçı yapacağını belirten Aydın, “İnşallah şampiyonluk kupasını alıp ülkemize, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a götüreceğiz. Bu vesile ile her zaman yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak, Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya, Spor Hizmetleri Genel Müdürümüz Veli Ozan Çakır’a ve TFF’ye ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.