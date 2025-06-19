D Sınıfı Sürücü Belgesi İçin 21

Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümleriyle ATV ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Son bölümde, yarışmanın katılımcılarını düşündüren bir soru gündeme geldi. Türkiye’de minibüs ve otobüs kullanmak isteyenlerin alması gereken D sınıfı sürücü belgesini elde edebilmek için kaç yaşını bitirmiş olmaları gerektiği merak konusu oldu.

MINİBÜS VE OTOBÜS KULLANMA YAŞI

Türkiye’de minibüs ve otobüs kullanacaklara verilen D sınıfı sürücü belgesini alabilmek için 21 yaşını bitirmiş olmak gerekiyor. Yarışmadaki soru şöyle idi: “TÜRKİYE’DE, MİNİBÜS VE OTOBÜS KULLANACAKLARA VERİLEN D SİNIFI SÜRÜCÜ BELGESİNİ ALABİLMEK İÇİN KAÇ YAŞINI BİTİRMİŞ OLMAK GEREKİR?” Seçenekler ise A: 18, B: 21, C: 24, D: 27 olarak verildi. Doğru cevap B şıkkı, yani 21 yaş.

DOĞRU CEVAP: 21 YAŞ

Yarışma katılımcıları için bu tarz sorular hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunuyor. Bu bilgiler, sürücü belgesi almak isteyenler için önemli bir noktayı oluşturuyor.